Artistas levam cor e estilo para as raquetes de pingue-pongue

Uma raquete de pingue-pongue não precisa ter uma cor só. O projeto Uberpong vai mudar o conceito tradicional do esporte com mais cor e estilo ao unir o trabalho de 20 artistas e designers com a modalidade. No mês passado, o Uberpong alcançou a meta de US$ 10 mil no Kickstarter, um site de financiamento coletivo que busca apoiar projetos inovadores.

De acordo com o Kickstarter, o projeto surgiu quando David Lowe percebeu o crescimento no esporte nos Estados Unidos, mas sem qualquer estética. A intenção é tornar o esporte mais divertido e mais acessível.

Com o financiamento, será possível fazer o pedido mínimo de raquetes e as peças estilizadas serão enviadas para os primeiros apoiadores. O dinheiro ainda servirá para o pagamento da produção do vídeo sobre o projeto. Além da exposição que ganharão com o projeto, os artistas receberão 20% das vendas das raquetes com seus desenhos.