Artistas instalam 'quarto de hotel' em telhado de museu em Paris

Dois artistas suíços criaram uma instalação no telhado de um museu em Paris que, à noite, serve de quarto de hotel. A obra, batizada Hotel Everland, foi construída pelos artistas Sabina Lang e Daniel Baumann e chega a Paris depois de ter sido instalada no telhado do Museu de Leipzig, na Alemanha, e no lago de Neuchâtel em Yverdon, na Suíça. Em Paris, a obra foi instalada no museu Palais de Tokyo. O quarto, com grandes janelas de vidro sem cortinas, fica de frente para o rio Sena e é um lugar privilegiado para observar Paris e a iluminação noturna da Torre Eiffel.Lang e Baumann são conhecidos por criar obras que visam combinar design moderno e arrojado à vida cotidiana. A diária do Hotel Everland, que se enquadra na categoria quatro estrelas, custa 333 euros durante a semana (R$ 832) e 444 euros (R$ 1,1 mil) nos fins de semana. Quem não quiser gastar essa quantia, pode visitar a obra durante o dia pagando apenas o ingresso do museu, que custa 6 euros (R$ 15). À noite, o acesso ao local fica restrito ao hóspede. Uma parceria entre o Palais de Tokyo e um hotel de luxo garante ao cliente café da manhã e outros serviços, como lavanderia e arrumação do quarto. As reservas para o mês de novembro foram esgotadas uma hora depois que o serviço de reservas online do hotel foi aberto. Cada hóspede, no entanto, poderá reservar o quarto por apenas uma noite. O objetivo do Palais de Tokyo é que um número máximo de pessoas possa tirar proveito da obra, que ficará instalada no telhado do museu até 31 de dezembro de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.