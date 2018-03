Artistas fazem homenagem a Wilson Simonal no Rio Os Paralamas do Sucesso, Ed Motta, Maria Rita, Mart?nália, Marcelo D2 e Roberto Frejat são alguns dos artistas que vão homenagear Wilson Simonal cantando seu repertório hoje à noite, no Rio de Janeiro. Eles foram convidados pelos filhos do cantor, Simoninha e Max de Castro, e pela gravadora EMI para participar do Baile do Simonal, no Vivo Rio, durante o qual será gravado um DVD. No repertório, seus clássicos: "Sá Marina", "Meu Limão, Meu Limoeiro", "Vesti Azul", "Mamãe Passou Açúcar em Mim", "País Tropical", entre outros. A iniciativa acontece após o sucesso do documentário "Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei", sobre sua trajetória, visto por mais de 70 mil pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.