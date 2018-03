Artistas, familiares e amigos se despedem de Barbara Heliodora Artistas, familiares e amigos estiveram neste sábado, 11, no Memorial do Carmo, na zona portuária do Rio, para o velório da pesquisadora, tradutora e crítica cultural Barbara Heliodora. Ela morreu na manhã de sexta-feira, 10, aos 91 anos, no Hospital Samaritano, no Rio. A cremação está prevista para as 15 horas, no mesmo local.