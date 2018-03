Artistas falam sobre suas obras A partir desta semana, o Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195) promove série de encontros com artistas plásticos, abertos ao público. O primeiro bate-papo ocorre na terça-feira, às 20 horas, com Emídio Luisi. Já na quarta-feira, no mesmo horário, o pintor Luiz Paulo Baravelli falará sobre o uso de materiais diversos em suas obras e sua trajetória. O próximo evento está marcado para o dia 18, quando Sergio Niculitcheff tratará das técnicas diversas que explora em suas criações. A entrada é gratuita. Mais informações pelo tel. (11) 3095-9400.