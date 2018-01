Artistas expressam apoio a mexicanos após terremoto

CIDADE DO MÉXICO - Rostos famosos do cinema e da música expressaram preocupação e apoio nas redes sociais após o terremoto que atingiu o México na noite de quinta-feira, 7, inclusive com campanhas solidárias para ajudar os afetados.

O tremor, de 8,2 graus na escala Richter, deixou até o momento um saldo de 58 mortos no sul do país, sendo 45 em Oaxaca, 10 em Chiapas e 3 em Tabasco. Em pouco tempo, as hashtags #PrayForMexico ("Rezem pelo México") e #FuerzaMexico ("Força, México") apareceram entre os assuntos mais comentados das redes.

A cantora Paulina Rubio e o ator Gael García Bernal utilizaram os seus perfis no Twitter para perguntar se os seus seguidores tiveram algum problema.

"Obrigado por reportarem que estão bem. Abraços e muito carinho do outro lado da placa tectônica", respondeu pouco depois o ator de Amores Brutos e Diários de Motocicleta, entre outros.

O também ator Diego Luna, de Rogue One: Uma História Star Wars, agradeceu pelas mensagens de apoio e apontou que ele e a sua família estavam bem após o tremor.

O cantor espanhol Alejandro Sanz prestou solidariedade a todos no México e na Guatemala ao expressar o seu "amor incondicional" à população desses países.

O ator Antonio Banderas, também espanhol, enviou "muita força" tanto aos afetados pelos furacões Harney e Irma como às vítimas do terremoto.

Outra a se manifestar nas redes sociais foi a cantora mexicana Thalia, que postou no Twitter uma imagem com supostos desabrigados pelo terremoto.

"Enviando amor, abraços, orações e apoyo aos meus irmãos mexicanos que estão sofrendo os estragos do terremoto. Rezando pelo México", comentou.