Artistas e fãs lamentam morte de Marília Pêra

Artistas e fãs lamentaram a morte atriz Marília Pêra. Marília morreu na manhã deste sábado, 5, aos 72 anos. Ela passava por um tratamento para um desgaste ósseo na região lombar. Veja abaixo a repercussão entre os artistas e nas redes sociais:

Miguel Falabella, ator e diretor:"Já vi as melhores atrizes do mundo atuar e, com certeza, ela estava no top 5. Eu não contracenava com ela, tinha 'master classes'. Eu ia para a Globo aprender. Mesmo com dor, ela atuava, sentada, e tinha aquela chama. O brasil perde uma referência de atriz, artista em um momento tão difícil do Brasil"

Lima Duarte, ator: "Uma perda inestimável. Morre com essa grande atriz, grande mesmo, uma bela e rica página da dramaturgia brasileira. Ela que era oriunda de uma família de artistas foi magistral como cantriz, na comédia e no drama. Sabia representar como ninguém qualquer personagem,de qualquer classe social e condução de caráter. Conheci seu pai e sua mãe, gente boa que foram importantíssimos na sua formação como pessoa e como magnifica atriz que era.Vá em paz minha querida e doce Marília Pêra"

Irene Ravache, atriz: "Eu queria falar da Marília, falar dessa imensa atriz que nós temos, e faço questão de falar no presente. Uma atriz incomparável. Ela fazia como se fosse um bordado de ouro. Estudiosa. Sempre com um aprimoramento da sua profissão. Uma profissional incomparável. O talento dela não tem medida. Não acredito que seja uma das maiores atrizes do Brasil, mas do mundo. Nossa convivência começou na década de 1960, nossos filhos têm a mesma idade. Uma mulher muito delicada fisicamente, falava baixinho. E uma comediante como poucas. Eu não perdia 'Pé na cova' e não consigo imaginar outra atriz fazendo este trabalho".

Eva Wilma, atriz: "Marília era sempre cheia de humor. Ela deixa um legado não só para toda a classe artística, mas para o público, principalmente, em grande estilo. Não posso deixar de mencionar a disciplina dela. Ela fazia tudo com muito amor, além do grande talento".

Jorge Fernando, ator e diretor: "Marília é eterna, única. Eu a dirigi em 'Brega e chique', ela tinha uma luz e uma elegância que fica para sempre. Que você cante muito no espaço, que brilhe, você é muito importante, uma de minhas mestras, pessoas que Deus escolheu para serem especiais. Que sirva de lição para a gente celebrar nossa vida. Ela jorrava talento. Maravilhosa, irônica".

Cacá Diegues, diretor: "Marília Pera é o óbvio que todo mundo sabe. Uma mestra. Trabalhei com ela em 'Dias melhores virão' (1989) e 'Tieta do Agreste' (1996). Tive uma experiência com uma pessoa que tinha amor pelo ofício. Não era atriz por acaso, não só se preparava como amava o que fazia. Sempre ajudava os companheiros de cena no sentido do respeito, admiração. Marília era uma atriz multiforme, com capacidade de tudo. Existem poucas atrizes que sejam tão capazes de fazer coisas com amor como ela. Levava tudo extremamente a sério com amor e exigência. Queria que tudo saísse da melhor maneira possível".

Nicette Bruno, atriz: O Brasil está muito triste porque perde uma estrela da maior grandeza, Marilia desde muito jovem demonstrou talento incrível. Conheci quando menina porque trabalhei com a avó e a mãe dela. O país perde uma grande estrela que tínhamos e continuaremos a ter. Ela vai ser muito recebida no plano espiritual. Cumpriu lindamente sua passagem terrena".

Lulu Santos, cantor: Chocado e triste presto minha homenagem à mestra.

Carlinhos de Jesus, coreógrafo: Minha primeira e grade experiência com o Teatro foi com ela. E o apoio num momento difícil da minha vida também! Obrigado.

Luma Costa, atriz: Marília, eu te amo! Que aula! Que escola! Que honra! #mariliapêra#amelhordasmelhores

Xuxa Meneghel, apresentadora: “A atriz completa,meu ídolo... Vai cantar, dançar, sapatear e atuar nos nossos corações.... Vc sempre será minha atriz preferida.”

Cláudia Raia, atriz: "Uma mulher que fez tanto pelo teatro musical, tantos espetaculares personagens, projetos. Pra mim ela era uma referência. Eu tinha uma relação muito forte com ela. Ela era muito respeitosa comigo, assistia a todos os meus espetáculos. O último momento que tivemos juntas foi há uma duas semanas. Ela queria assistir o Raia 30, mas estava impossibilitada, de cadeira de rodas. E eu disse que quando ela quisesse, eu apagava as luzes do teatro, para ela não ser exposta, e botava ela para dentro. E ela ficou muito feliz. Eu adoro a Marília. Estou dilacerada. Porque tudo que eu fiz em musical foi baseado no trabalho dela. Ela me inspirou uma vida inteira”.

Camila Pitanga, atriz, no Instagram: "Marília Pêra. Ela protagonizou inúmeras cenas antológicas do teatro e do cinema brasileiro. Destaco essa do filme Pixote. Sinto um soco no estômago com essa perda. Minha solidariedade com os familiares e amigos próximos."

Governador Rio, Luiz Fernando Pezão: “Marília Pêra emprestou seu talento a dezenas de personagens marcantes. Personagens que passaram a fazer parte da família brasileira. É com muita tristeza que recebo a notícia de sua morte. Todos os nossos aplausos para essa atriz, que soube interpretar a vida de forma estupenda", lamentou

Gal Costa, cantora: “R.I.P. Marilia Pêra saudades amiga. Vá em paz! Muita paz e luz”.

Apresentador Serginho Groisman: “Com muita tristeza soube da morte de Marilia Pêra. A Arte chora mas agradece tua brilhante passagem”.

Grazi Massafera, atriz: “Adeus Marília Pêra, que perda imensa”