Artistas e colegas lamentam a morte de Luiz Carlos Miele

Morreu na manhã desta quarta-feira, 14, o produtor musical e diretor Luiz Carlos Miele, de 77 anos, de mal súbito. Ele foi encontrado morto por bombeiros no interior de sua casa, no bairro da Gávea, zona sul do Rio.

Também nas redes sociais, amigos, colegas e artistas prestaram homenagens e relembraram momentos com o produtor (veja abaixo).

João Marcelo Bôscoli (filho do compositor Ronaldo Bôscoli, à GloboNews): "Miele era um cara que trabalhava duro. Era uma figura incrível. Normalmente, quando as pessoas nos deixam, tendemos a olhar o lado positivo. Mas com o Miele teria que fazer um exercício para achar alguma passagem negativa nele. Eu não consigo lembrar. Passar alguma horas conversando com ele era memorável. Ele sempre puxava uma história, de alguma turnê, de alguma coisa. A vida dele era de uma esquina de fatos e pessoas".

(em depoimento à GloboNews): "tive a alegria de poder conviver com ele (Miele) desde sempre. Brincava que ele era o 'Highlander' dessa geração e que teríamos por muito tempo a alegria de poder conviver com ele. Ele foi um gigante no momento dele".

Miele. Muita história, grande figura. Eu o interpretei numa série da Globo, criador e criatura, ele brincava.. Descanse em paz. — Dan Stulbach (@danstulbach) October 14, 2015

Arthur Xexéo, jornalista cultural (em depoimento à GloboNews): “Ele é muito importante como diretor, produtor e roteirista de shows de grandes astros da música brasileira. É um estilo que morre com ele. O estilo da boemia carioca, do artista mulherengo, embora ele tenha sido casado a vida inteira, do bem-humorado, do bom bebedor. Ele representa uma figura do carioca boa praça que a gente foi perdendo com o tempo”.

Miele fez praticamente tudo no mundo do entretenimento. Divertiu a gente e se divertiu. Fica em paz. — Serginho Groisman (@oserginho) October 14, 2015

Descanse em paz Miele... Conforto pra família! 🙏🏼 #ripmiele — Carol Castro (@CarolCastroReal) October 14, 2015

Faça uma linda viagem, Miele... Obrigado por tudo! DEP😥 — Mateus Solano (@mateusolano) 14 outubro 2015

Grande Miele! — xico sá (@xicosa) 14 outubro 2015

Eu acredito que exista um Antonio's no céu. Se existir mesmo, podem separar mais um lugar na mesa hoje. #Miele #RIP — Bruno Mazzeo (@bmazzeo) 14 outubro 2015

Sem Miele. Vai com ele o humor mais refinado deste mundo. — Amaury Jr (@oficialamauryjr) 14 outubro 2015

Conheci o Miele pessoalmente, na época do SBT, pois frequentávamos a Real, ao lado da MTV. Já era fã dele desde os anos 70. #ripMiele — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) 14 outubro 2015