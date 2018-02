Artistas das ruas do mundo por uma nobre causa Só a ideia já vale um Grammy. Imagine um jovem por esquinas do mundo conhecendo e gravando músicos de rua de países nada vizinhos entre si. O cara é Mark Johnson, produtor que desde que se emocionou com dois monges cantando no metrô de Nova York saiu parando em cada viela em que soasse uma voz ou um violão. Com o resultado, lançou um disco em 2009 e um vídeo que gerou mais de 30 milhões de visualizações da música Stand By Me no YouTube. Agora, volta com PFC (Playing For Change) 2. O trabalho, bem gravado, tem ares de esquinas, não de estúdio. Não há pretensões autorais, mas de fazer festa. Three Little Birds, de Bob Marley, é exemplo do empenho de Johnson. Ali estão o senegalês Baaba Maal, o bluesman norte-americano Keb"Mo" (foto), os brasileiros Pretinho da Serrinha e Enio Taquari, a cantora Sandra de Sá e outros da Índia, Cabo Verde, Gana, Jamaica. Gimme Shelter, dos Stones; Higher Ground, de Stevie Wonder; Redemption Song, de Marley, a coisa só vai melhorando. Ah sim, e o Grammy que Johnson merecia já veio, em 2009.