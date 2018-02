Artistas da bola

Dizem que a bola nasceu quadrada na Inglaterra e virou redonda no Brasil. Isso para falar de um futebol que incorporou regras e esquemas europeus e, através de um espírito muito seu, transformou o jogo em alguma coisa que se pode chamar de arte sem qualquer impropriedade. O que seria do jogo da bola sem os grandes craques? Algo insípido e rotineiro. Em homenagem a eles, os jornalistas João Máximo e Marcos de Castro deram a esses seres excepcionais a narrativa que merecem. Gigantes do Futebol Brasileiro é composto por 21 perfis de atletas que marcaram época. Nesta segunda edição, vão de Arthur Friedenreich a Ronaldo. Incluindo, claro, o insuperável Garrincha e o maior de todos, Pelé.

A 1.ª edição de Gigantes saiu em 1965. Parava em Pelé, cuja carreira ainda estava em pleno desenvolvimento. Na época, o livro foi criticado por duas omissões graves: excluía o extraordinário Ademir e, em especial, Didi, rei do meio campo, inventor da jogada conhecida como "folha seca", e eleito melhor da Copa de 1958.

Nesta segunda edição, o livro paga suas dívidas e traz os inspirados perfis de Ademir e Didi. Este último, escrito com tanto zelo e admiração que se transforma num dos melhores, talvez o melhor capítulo de todo o livro. Além de saldar suas contas, a nova versão de Gigantes do Futebol Brasileiro traz capítulos sobre jogadores mais contemporâneos, além do já citado Ronaldo, que encerrou carreira há poucos meses: Gérson, Rivellino, Tostão, Falcão, Zico e Romário.

A eles se juntam craques presentes na edição de 1965, Friedenreich e Ademir e também Fausto, Domingos, Leônidas, Tim, Romeu, Zizinho, Heleno, Danilo e Nilton Santos. Total: 21 gigantes, divididos de maneira equânime entre Marcos de Castro e João Máximo. Cada um deles assina dez perfis. Como a conta não dá redonda, o texto sobre Nilton Santos, a "Enciclopédia do Futebol", é escrito pelos dois. Na primeira edição, o prefácio era de autoria de Paulo Mendes Campos. Texto mantido na segunda, que ganha reforço de peso com a apresentação assinada pelo colorado Luis Fernando Verissimo. Um timaço.