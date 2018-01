Artistas chineses desistem de exposição em Paris Dois artistas chineses abandonaram uma exposição na França, informou a mídia chinesa nesta sexta-feira. A decisão é mais uma demonstração de insatisfação com o país após os franceses terem interrompido o revezamento da tocha olímpica. Wang Guangyi e Lu Hao, dois dos maiores nomes da cena artística chinesa, disseram que não participarão de uma exposição em junho em uma galeria de Paris por causa das atitudes da França em relação às Olimpíadas. O apoio de alguns franceses ao boicote dos Jogos "me deixou muito incomodado, então pensamos que, nesta hora em particular, participar da exposição seria infeliz e decidimos não ir", disse Wang, segundo o jornal Beijing News. Ambos os artistas ressaltaram que sua decisão foi pessoal. Wang acrescentou que tem grande respeito pela cultura francesa e não descarta futuras cooperações no país, disse a reportagem. Internautas chineses pediram que os consumidores boicotem os produtos franceses e parem de comprar no gigante do varejo Carrefour, que, segundo eles, apóia os protestos pró-Tibet que tentam desorganizar os Jogos, que começam em 8 de agosto. A França tentou minimizar os pedidos de boicote a produtos franceses, dizendo que eram "uma minoria muito pequena" e o Carrefour, que tem mais de 100 hipermercados na China, reafirmou seu apoio às Olimpíadas de Pequim. (Reportagm de Lindsay Black)