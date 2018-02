Artistas cantam Noel Rosa em turnê pelo País A partir de hoje, Noel Rosa viaja pelo Brasil na turnê da 22.ª edição do Prêmio da Música Brasileira, realizada há uma semana no Rio. O repertório tem os maiores sucessos do sambista carioca, cantados por Lenine, Sandra de Sá, Zélia Duncan e Arlindo Cruz. A apresentação é do ator Murilo Rosa, que contará lances da biografia de Noel. O ingresso é grátis e pode ser obtido no site www.premiodamusica.com.br no dia de cada show, depois de preenchido um formulário. Hoje é em São Luiz; sexta, em Carajás; segunda, em Belém. A São Paulo a turnê chega no dia 21. Dia 24, o show é em Vitória. O último é dia 27, em Belo Horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.