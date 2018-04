Artistas britânicos se dividem sobre compartilhamento na Web

No centro do debate está uma proposta do governo britânico que bloqueia o acesso à Internet de pessoas que violarem a lei recorrentemente ao baixarem músicas de sites de compartilhamento de arquivos na Web.

As propostas, divulgadas no mês passado, incluem: exigir que provedores de acesso à Internet ajam contra pessoas com antecedentes, reduzir a velocidade de conexões ou temporariamente suspender o acesso á Internet de indivíduos.

O grupo Featured Artists Coalition (FAC), que inclui, além de Lennox e Radiohead, os cantores Robbie Williams e Tom Jones, entre dezenas de outros membros, afirmou em comunicado divulgado nesta segunda-feira que as propostas acabariam com uma importante forma de promoção e marketing dos artistas.

"Ao exigir que o governo tenha poder total de suspensão, a indústria corre o perigo de acabar com uma importante ferramenta promocional, que é bastante útil para artistas novos, que buscam gerar um interesse por seu trabalho mas não contam com o apoio financeiro de uma grande gravadora", segundo o FAC.

O grupo acrescenta ainda que o governo só poderia fiscalizar as regras através de uma "ampla invasão de privacidade pessoal".

Já em um novo blog criado para debater a questão de compartilhamento ilegal de arquivos, Allen, que vem conquistando o apoio de outros artistas como James Blunt por sua posição, disse que o novo comunicado do FAC "simplesmente não faz sentido".

(Reportagem de Mike Collett-White)