Artistas britânicos pintarão em condições de gravidade zero Um grupo de artistas britânicos dará um grande passo para a arte nesta terça-feira, quando tentará produzir obras em condições de gravidade zero, a bordo de um avião na Rússia. Dez pessoas, entre elas cinco artistas, irão decolar de Star City, um campo de treinamento militar próximo de Moscou. Os artistas, que costumam experimentar com diferentes suportes, querem ver os efeitos das condições similares ao espaço. A viagem será paga e dirigida pelo artista Nasser Azam. "É uma grande oportunidade para empurrar as fronteiras da minha pintura até o limite, e os outros artistas no grupo estão igualmente perplexos por participar deste desafio físico e artístico assombroso", disse Azam. Azam, 44 anos, acrescentou que esperava que as condições de gravidade zero sejam adequadas para a pintura que planejou, um tríptico dedicado ao artista britânico Francis Bacon. O avião simulará por dez vezes as condições de gravidade zero. Cada período terá 23 segundos de duração, tempo em que os artistas devem realizar suas criações. Um cinegrafista e um diretor de cinema estarão entre os passageiros e filmarão os artistas enquanto eles tentam controlar suas palhetas flutuantes e suas obras em produção. Os resultados serão exibidos em outubro em Londres. (Reportagem de Golnar Motevalli)