Artistas brasileiros grafitam galeria em Londres

Uma galeria em Londres transformou suas paredes em uma grande tela para os grafiteiros brasileiros Tinho, Pato e Flip criarem murais representando a arte urbana do Brasil. A exposição Street Art Brazil (Arte Urbana do Brasil, em tradução livre) abre nesta terça-feira e reúne trabalhos exclusivos, desenvolvidos pelos artistas especialmente para a mostra, além de obras já conhecidas dos grafiteiros. Apesar de se tratar da primeira exposição em Londres, Tinho, Pato e Flip - representantes do movimento do grafite em São Paulo - já haviam exposto suas obras na Grã-Bretanha. No ano passado, os artistas foram convidados a pintar uma fachada em uma rua histórica no centro de Brighton, cidade litorânea ao sul de Londres. Os três também exibiram suas obras em uma galeria local de arte contemporânea. Sucesso A arte urbana brasileira ganhou destaque na Grã-Bretanha nos últimos anos. Em 2005, o escritor e designer inglês Tristan Manco lançou o livro Graffiti Brasil, publicado pela editora Thames & Hudson. A publicação traz uma coleção de imagens do grafite brasileiro e uma história da manifestação artística no país. "A inovação do grafite brasileiro é remanescente dos grandes dias do boom do grafite em Nova York e artistas do mundo inteiro estão olhando para o Brasil como fonte de inspiração", disse Manco. O grafite brasileiro também chamou a atenção dos britânicos depois que uma marca de cerveja usou uma obra do artista Speto nos anúncios publicitários em outdoors e pôsteres ao redor de Londres. Além disso, em 2007, vários grafiteiros brasileiros foram convidados a pintar um castelo histórico da Escócia. Os paulistanos Nina Pandolfo, Nunca e a dupla conhecida como Os Gêmeos, passaram um mês no castelo de Kelburn, em Ayrshire, para pintar a parede externa que contorna a construção. A mostra Street Art Brazil, com obras de Tinho, Pato e Flip, fica em cartaz na Galeria 32, anexa a Embaixada do Brasil em Londres, até o dia 30 de abril. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.