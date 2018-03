Artistas avisam sobre fim do sinal analógico na TV Globo

28 pontos marcou a novela ‘Babilônia’, da TV Globo, na última segunda-feira. Foram três a mais do que as quatro últimas segundas-feiras. Já no Rio de Janeiro, o folhetim marcou 29 pontos.

"Cazuza era meu guardião. Estava lá comigo, segurando minha mão”, diz Sandra de Sá, ao relembrar o Festival da Canção de 1988, no Rebobina, do Viva. Nesta quarta-feira, 8, às ÀS 22h30

O filme clássico adolescente Wet Hot American Summer, aqui chamado de Mais um Verão Americano, ganhará uma sobrevida através da Netflix. A série Wet Hot American Summer: First Day of Camp estará disponível a partir do dia 31 deste mês, com elenco original, como Paul Rudd, Amy Poehler e Bradley Cooper.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em contrapartida, a empresa de TV sob demanda chegou a analisar a proposta de abrigar a quarta temporada da série Hannibal, já que a série foi cancelada pela emissora de origem, NBC. De acordo com o criador, Bryan Fuller, a empresa e a Amazon preferiram não abrigar o projeto.

As atrizes Débora Falabella e Yara Novaes são as convidadas do programa Metrópolis, da Cultura, de domingo, dia 12, às 20h. Elas falarão sobre a peça Contrações, em cartaz no Teatro Net, em São Paulo.

Ed Sheeran, Simply Red e Meghan Trainor estão entre os artistas internacionais do recém-anunciado disco de trilha sonora da novela I Love Paraisópolis. Já a música brasileira é representada por Ana Carolina, Tiê, Projota, Banda Uó, Alcione, entre outros. O disco sai pela Som Livre com preço sugerido de R$ 19.

Ainda sobre música, a banda carioca Tono será a atracação convidada do programa Cultura Livre, que vai ao ar hoje, às 23h30.

Culinária interativa. O programa Masterchef, da Band, inaugurou ontem uma ação com o Twitter. Assim que a hashtag #MasterChefBR ultrapassasse as 200 mil citações na rede social, um vídeo exclusivo seria publicado no site oficial do programa.

Sonia Braga interpretará a protagonista do novo filme de Kleber Mendonça Filho, que estreou na ficção com o elogiado O Som Ao Redor. Aquarius começa a ser filmado em agosto.