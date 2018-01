Artista usa mãos como tela para recriar figuras de animais

A loja de departamentos Harrods, em Londres, exibe entre os dias 4 e 28 de fevereiro obras do artista italiano Guido Daniele, conhecido por usar mãos humanas como tela para pintar figuras de animais. Foto: Sipa Press/Rex Features O italiano começou a desenvolver a técnica artística inusitada em 2001, depois que pintou a cabeça de um animal na mão de uma modelo, como parte de uma campanha publicitária para um banco. Foto: Sipa Press/Rex Features Depois da primeira experiência, ele decidiu se especializar na nova técnica. "Eu pesquisei profundamente os traços de vários animais para reproduzi-los de forma mais fiel possível a partir das mãos de um ser humano", diz o artista. Foto: Sipa Press/Rex Features Durante a exposição Explore your Senses (Explore seus Sentidos, em tradução literal), o artista estará presente para fazer demonstrações de sua arte inovadora. Quase todos os animais, desde pássaros, répteis a mamíferos já foram recriados pelo artista, com exceção de poucos, como o rinoceronte. Segundo o artista, seria "impossível reproduzir o chifre do animal". Foto: Sipa Press/Rex Features "Infelizmente a mão humana não tem a forma apropriada para reproduzir a cabeça de um rinoceronte", lamenta. O processo para recriar a "mão-animal" é delicado e trabalhoso, diz o artista. Para começar, ele usa um lápis para desenhar o esboço e depois inicia a pintura, usando tintas à base de água e de óleo. Guido Daniele conta que, dependendo do animal que está recriando, ele leva de duas a dez horas para completar o trabalho. O artista afirma que prefere usar mãos masculinas para dar realizar sua arte. "Eu prefiro mãos grandes e fortes". As das mulheres, diz ele, geralmente são muito "pequenas e delicadas". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.