Artista usa língua para pintar quadros na Índia

Um professor de desenho em Kollam, no sul da Índia, desenvolveu uma técnica de pintura em tela sem pincéis. Para pintar, ele usa a língua. Ani K diz que sempre quis fazer algo fora do comum e teve como inspiração um artista que pintava com o pé. "Primeiro, tentei pintar com o nariz, mas soube que outros artistas já estavam fazendo isso", conta Ani. "Então, tentei pintar com a língua e consegui. Chamei a atenção de muitos jornais e resolvi passar a pintar com a língua regularmente." Mas não foi fácil acostumar-se com a técnica. Ani diz que, no começo, tinha fortes dores de cabeça e no corpo quando tentava pintar com a língua. E o cheiro forte das tintas o deixava enjoado. Mesmo assim, não desistiu. Ele já pintou 20 quadros com a nova técnica, que seus estudantes estão ansiosos para aprender. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.