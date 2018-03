Artista retrata violência delinquente em estatuetas de porcelana

O artista plástico britânico Barnaby Barford criou uma inusitada série de estatuetas de porcelana que retratam cenas do cotidiano de jovens delinquentes do país.

Barford, de 31 anos, afirmou que, ao subverter a tradição de retratar figuras ou cenas pastorais, a coleção, chamada The Good, The Bad, The Belle(O Bom, o Mau, a Bela, em tradução livre), tentamostrar como a juventude britânica é vista pelas gerações mais antigas.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph,o artista afirma que seu trabalho é, de certa forma, "chocante", pois asesculturas pegam as pessoas despreparadas. "Elas estão vendo estasestatuetas tradicionais de porcelana em um contexto totalmente novo",disse.

A técnica utilizada por Barford consiste em cortar e modificar estatuetas de porcelana comuns ou antigas compradas em lojas de artigos de segunda mão ou vendidas por famílias que querem se livrar de objetos velhos.

Em uma das esculturas, as figuras de porcelana mostram jovens praticando "happy slapping", uma prática que surgiu em 2004 em escolas londrinas e que consistia em uma agressão inesperada contra uma vítima escolhida aleatoriamente, enquanto um colega do agressor filmava a ação com um telefone celular.

Outros modelos mostram um garoto comendo um lanche da rede McDonald's, jovens usando malhas com capuz vandalizando um parque, outros escrevendo em muros e uma família devorando refeições em uma rede de fast-food. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.