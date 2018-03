Artista recria obra Sgt Peppers O artista Peter Blake apresentou uma colagem em que atualiza a famosa capa do disco dos Beatles, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club, de 1967, reunindo, agora, personalidades britânicas como os músicos Mick Jagger e Amy Winehouse e a escritora J.K. Rowling. Segundo Blake, um dos pioneiros da Pop Art no Reino Unido, sua intenção era presentear-se a si mesmo em seu aniversário de 80 anos. No lugar dos integrantes dos Beatles, aparecem, na nova versão, Blake, sua mulher e suas filhas rodeados de 73 famosos como Eric Clapton, Noel Gallagher, Elton John, David Bowie, Vivienne Westwood, Kate Moss e Norman Foster. / EFE