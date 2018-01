Artista performático cria novo recorde difícil de engolir

Chayne Hultgren, também conhecido por seu pseudônimo artístico The Space Cowboy, bateu seu próprio recorde de 2008 ao engolir as espadas, cada uma das quais medindo 72 centímetros, em uma apresentação ao ar livre no centro de Sydney.

O artista de 31 anos disse que começou a treinar com espadas aos 16 anos de idade e que já usou métodos diversos para aperfeiçoar sua arte, incluindo o uso de mangueiras para esticar sua garganta.

Ele disse que sua façanha não foi perigosa, mas que passou muitas horas treinando para realizá-la. "Uau, eu consegui, isso é muito bom, obrigado, me sinto ótimo realmente", disse ele depois de criar o novo recorde.

(Reportagem da Reuters Television)