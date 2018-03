Artista paulistano cria obra com 160 antenas no MuBE ?O artista é uma antena da sociedade?. Levando a cabo essa frase, o artista paulistano Eduardo Srur fez uma intervenção no prédio do Museu Brasileiro da Escultura (MuBE), na Avenida Europa: colocou sobre ele 160 antenas metálicas de vários tipos. Sua obra, "Antenas", que se apropria da arquitetura de concreto do museu, projetado pelo premiado arquiteto Paulo Mendes da Rocha, poderá ser vista até sábado por qualquer transeunte - não é preciso entrar no museu para vê-la. ?É um trabalho que, inevitavelmente, fala também da falta de sintonia do MuBE em relação à arte contemporânea atual?, diz o artista de 32 anos. "Antenas" foi criada para o evento Motomix Art Music que começa nesta quinta-feira e vai até a madrugada de domingo. São três dias de programação, com uma mostra multimídia, uma mostra de Cinema de Bolso, performances, debates e palestras. Eduardo Srur vem realizando desde 2004 intervenções em espaços públicos de São Paulo: no prédio do hospital que acaba de ser finalizado na Avenida Dr. Arnaldo; no "Monumento às Bandeiras" de Victor Brecheret, em frente do Parque do Ibirapuera; e ele ainda prepara sua próxima obra para o Rio Pinheiros.