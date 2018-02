Artista mexicano usa Tamanduateí como inspiração

Por quatro meses, Hector Zamora percorreu rios de São Paulo em busca de um local para sua obra. O córrego do Tamanduateí, que cruza uma das regiões mais degradadas da cidade, foi o eleito para abrigar Errante. A intervenção do artista mexicano é formada por oito grandes árvores de espécies brasileiras (como o ipê rosa) que, plantadas em grandes vasos metálicos, ficam suspensas sobre o rio por meio de cabos de aço.

A ação - que faz parte do projeto Margem, do Itaú Cultural, e tem curadoria de Guilherme Wisnik - focou o trecho do rio em que é possível andar a pé pelas margens. A obra tem como ‘vizinhos’ o Edifício São Vito (em processo de demolição) e o Mercado Municipal. "As árvores se equilibram apenas pela tensão dos cabos", diz o artista. "Elas estão em uma situação extrema, assim como seu entorno: a cidade e o rio poluído."