Artista leva problemas sociais da China à semana de moda do país O artista chinês Zhao Bandi levou a consciência social à Semana de Moda da China, abrindo o evento com uma coleção que dá destaque a problemas nacionais. Modelos vestidas de garis, mendigas, autoridades corruptas e até mesmo a Organização Mundial do Comércio, que vem tendo disputas com a China, entraram na passarela no desfile da coleção Bandi Panda, todas em criações em preto e branco, as cores do panda. "Acho que, depois de assistir a este desfile, todos terão consciência do que está acontecendo. Não é preciso assistir a filmes ou ler livros sobre os problemas, basta assistir ao desfile de moda de Zhao Bandi e o mundo inteiro se dará conta do que está acontecendo na China", disse Zhao. As criações de Zhao, inspiradas no panda -- o ícone nacional da China --, incorporam humor para ajudar a abrandar a mensagem crítica do artista. Zhao e seus pandas são famosos por oferecer comentários sociais e políticos sobre a vida moderna na China. "Meu desfile de alta-costura vai apresentar um leque colorido de protagonistas de todos os estratos da sociedade chinesa", disse Zhao.