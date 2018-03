Artista japonês transforma animais conservados em objetos de arte

Conservados em cores

O artista japonês Iori Tomita utiliza um método científico para transformar animais conservados em laboratório em objetos de arte.

Para conseguir o resultado, Tomita, que é formado em Ciências Pesqueiras na Universidade de Kitasato, modifica as proteínas do corpo dos animais com químicos, para deixá-los transparentes.

Em seguida, ele injeta um pigmento magenta nos ossos dos animais e um colorante azul em suas cartilagens.

Em seu site, o artista explica que o procedimento foi criado para permitir o estudo dos esqueletos dos animais.

Tomita diz que cria espécies transparentes "como objetos que farão com que as pessoas se sintam mais próximas das maravilhas da vida".

Segundo ele, os objetos finais podem ser vistos como experimentos científicos, obras de arte e até como "uma porta de entrada para a filosofia".