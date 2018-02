Artista faz retratos com recortes de revistas pornôs

O artista britânico Jonathan Yeo usa recortes de revistas pornográficas para montar retratos de personalidades famosas. Entre os nomes já retratados por Yeo com a técnica de colagem estão a socialite Paris Hilton e o ex-presidente americano George W. Bush. A técnica de colagem é feita através de camadas de recortes sobrepostos que dão diferentes tonalidades de pele aos personagens retratados por Yeo. "Sempre fui intrigado com a colagem e sempre quis incorporar a técnica em minha obra", diz o artista. Antes de dar início à série de colagens com recortes de revistas pornôs, Yeo já retratava nomes importantes da cena política e de celebridades, mas em pinturas mais tradicionais. O retrato feito por Yeo do ex-premiê britânico Tony Blair se tornou uma das imagens mais icônicas do político ao redor do mundo. Além de Blair, o artista também retratou outros nomes importantes, como o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II. Ele lembra que em 2007, quando decidiu retratar o então presidente dos Estados Unidos, optou por usar sua arte para "ofender um homem que ele mesmo considerava ofensivo". "Achei que seria adequado para comentar a hipocrisia de Bush", disse o artista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.