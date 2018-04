Artista faz esculturas de vidro de vírus e bactérias

E. Coli. Foto: Copyright Luke Jerram

O artista britânico Luke Jerram transforma alguns dos vírus e bactérias mais mortais do mundo em esculturas de vidro.

Entre os modelos para suas esculturas estão os micro-organismos causadores de doenças como varíola, Aids, E.coli, H1N1 e Sars.

HIV. Foto: Copyright Luke Jerram

Para fazer o trabalho, Jerram consultou o virologista Andrew Davidson, da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, e combinou fotografias científicas, diagramas e modelos para criar uma representação em vidro dos organismos.

O artista também teve que criar novas técnicas para manipular sua matéria prima. "Alguns dos meus designs simplesmente não podem ser criados em vidro", disse.

Varíola. Foto: Copyright Luke Jerram

"Alguns deles são frágeis demais e a gravidade faria com que desabassem com o próprio peso. Então é preciso alcançar um equilíbrio muito cuidadoso, entre as limitações do conhecimento científico corrente e as técnicas de trabalho com vidro."

As obras de Jerram são mostradas na exposição Viral Sculptures, na Galeria Smithfield, em Londres, de 22 de setembro a 3 de outubro.

H1N1. Foto: Copyright Luke Jerram

Mas nem sempre ele expõe em galerias ou trabalha com vidro. Luke Jerram realizou há cerca de dois meses um projeto nas ruas de Londres, disponibilizando pianos em espaços públicos e convidando o público para tocar os instrumentos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.