Artista de rua de Londres faz sucesso, e dinheiro, com desenhos do cachorro

John Dolan, de 43 anos, que costumava vender seus desenhos por trocados e agora ganha entre 3.000 e 4.000 libras com os esboços, disse que mergulhou em uma vida de pobreza, crime e falta de um lugar para morar até que uma moradora de rua conseguiu George, então um filhote, em troca do valor de uma lata de cerveja.

Ele começou a desenhar o cachorro e as cenas ao seu redor enquanto mendigava nas ruas, e logo passantes estavam comprando seus rascunhos, disse ele.

“Os desenhos que faço dele são bem simples, mas fiz um que apareceu na maioria do jornais, é bastante detalhado, é um desenho e tanto”, disse Dolan.

Agora ele pode pagar por sua própria moradia, mas ainda prefere desenhar ao ar livre.

“Eu o exibi magnificamente naquele, mas nestes menorzinhos que faço basicamente tento captar sua personalidade, quando consigo”, afirmou.

Seu sucesso se deve em parte a um encontro casual com Richard Howard-Griffin, que realiza turnês de arte de rua no leste londrino, tem uma galeria e montou a primeira exibição do trabalho de Dolan.

“A ascensão de John no mundo da arte foi realmente meteórica, é como ver a carreira de um artista acelerando o vídeo – é o que muitos artistas dizem, por isso sua primeira exibição vendeu tudo, e ele tem mais uma a caminho, o que é realmente incrível”, afirmou Howard-Griffin.