Artista cria retrato de Bush com imagens pornográficas

Várias imagens pornográficas compõem o rosto do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em uma polêmica colagem de um artista britânico, que decidiu criar esta peculiar versão do chefe da Casa Branca depois que seus serviços como fotógrafo foi dispensado. Jonathan Yeo mostra a partir desta semana na galeria Lazarides, em plena Soho londrina, sua controvertida obra, que, a primeira vista, parece totalmente casta. Mas, se uma pessoa fixar sua atenção, descobre que os pedaços que representam as feições do presidente são imagens sexuais explícitas, entre elas algumas de felação. A própria galeria explica em comunicadoque Yeo recebeu uma encomenda para fazer um retrato do presidente, sem dúvida com um tom mais "governista". O pedido, segundo o jornal The Sun, veio da Biblioteca Bush, que lembrará o legado do presidente americano após seu mandato, mas a idéia não foi para frente. MasYeo decidiu continuar com o trabalho embora com outra idéia em mente. E para isso selecionou fragmentos de imagens pornográficas de mais de uma centena de publicações e as uniu para compor o rosto de Bush, que deixará o cargo em janeiro de 2009. "Fiz isso por diversão, não para ofender, mas estou satisfeito com o resultado", disse o artista ao apresentar esta semana sua obra. O retrato de Yeo, que curiosamente é filho de um deputado conservador britânico, Tim Yeo, causou mal-estar nas fileiras republicanas americanas. Um porta-voz do partido, citado pelo The Sun, prevê que o retrato causará indignação nos Estados Unidos."Algumas pessoas acharão divertido, mas pessoalmente acho que é uma montagem barata", considera. "Por que alguém ia querer fazer uma imagem de nosso presidente a partir de material pornográfico?", se pergunta outro porta-voz republicano.