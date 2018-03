Artista cria máquina de elogios nos EUA; assista

Um artista plástico americano instalou em uma esquina da capital dos Estados Unidos, Washington, uma máquina que distribui elogios para quem passa. Assista à reportagem Os elogios são aleatórios, e vão desde "Você tem um cheiro bom", "As pessoas o procuram para conselhos" a "Você tem uma personalidade que atrai as pessoas". O artista, Tom Greaves, disse que a intenção dele foi explorar a idéia dos elogios - como as pessoas os dão, como elas os recebem, os tipos diferentes de elogios. "Talvez você receba um que não se aplica a você, mas talvez o inspire", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.