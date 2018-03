Artista cria esculturas a partir de fotos; veja

O artista plástico sul-coreano Gwon Osang está fazendo sucesso em seu país por suas esculturas inusitadas, criadas a partir de fotografias. Sua técnica consiste em fotografar diferentes partes da anatomia de uma pessoa, imprimir as imagens e sobrepô-las em um manequim de gesso em tamanho real.

Algumas esculturas chegam a utilizar milhares de fotos. O trabalho de Osang chamou a atenção dos músicos da banda britânica Keane, que o convidaram a ilustrar seu mais recente álbum, Perfect Symmetry.

A sessão de fotos com os três integrantes durou cinco dias e produziu até 3 mil imagens. Para executar as esculturas, o artista precisou de outras seis semanas. "Quando eu era estudante, usava materiais como granito, bronze e madeira. Mas como sempre precisava transportar as esculturas, decidi partir para algo mais leve", disse Osang.

