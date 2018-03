Artista 'camufla' paisagem urbana na Califórnia

Um artista plástico americano "camuflou" mais de 40 pontos da paisagem urbana de uma cidade na Califórnia, colando fotografias em tamanho real em caixas de eletricidade e de telefones. O trabalho foi encomendado pela prefeitura de Culver City, cidade que fica no condado de Los Angeles, para embelezar o centro urbano. A obra chama-se "Almost Invisible Boxes" ("Caixas quase invisíveis") e é de Joshua Callaghan, estudante de artes da University of California Los Angeles (UCLA). Ele criou adesivos de vinil em tamanho real impressos com imagens digitais da paisagem da cidade. Os adesivos foram colados em caixas de eletricidade e de telefonia, que geralmente são pintadas de cinza e não se destacam em meio à paisagem. A sensação, para quem passa pelas imagens, é de que a foto se confunde com o resto da paisagem. Segundo Callaghan, a vantagem dos adesivos de vinil é que eles não sofrem desgaste com o sol por pelo menos dez anos e são resistentes a grafiti. Os mais de 40 pontos "camuflados" são uma obra permanente. O artista afirma que, até agora, não há notícias de alguém se chocando por engano com as "camuflagens". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.