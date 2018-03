Artista britânico deixa mil telas nas ruas de Londres

Um artista britânico abandonou mil de suas telas - avaliadas em cerca de US$ 1,5 milhão - nas ruas de Londres, neste fim de semana, como um presente para o público. Pouco antes da meia-noite de sexta-feira, Adam Neate e seus assistentes deixaram os quadros em diversos pontos da capital britânica, Londres. O artista teve a idéia de abandonar as telas nas ruas, sob pontes, em parques públicos ou em ferrovias para que quem quisesse as levasse para a casa, ao se lembrar do começo difícil de sua carreira. O artista, de 31 anos, disse que quando começou a pintar ninguém queria comprar seu trabalho. Pessoas com quem dividia sua casa obrigavam-no a se desfazer de suas pinturas, que Neate levava a lojas de artigos de segunda mão ou simplesmente abandonava na rua. Mais tarde, o sucesso comercial chegou. "Minhas pinturas são vendidas por valores de US$ 1,5 mil a US$ 7,5 mil. Calculo então que estou dando de presente cerca de US$ 1,5 milhão", afirmou. "Para alguns, os meus quadros não teriam nenhum valor, talvez joguem no lixo. Talvez uma pessoa goste deles pelo que são, sem saber nada sobre mim, e os preserve", disse o artista, que admite preferir a segunda opção. eBay Neate diz que seu projeto não representa um protesto contra o mercado de arte. Talvez por isso ele não tenha se importado com o fato de que, poucas horas depois de suas obras serem deixadas nas ruas, algumas apareceram no website de leilões eBay. "Os seres humanos são humanos e todo mundo gosta de ganhar dinheiro", afirmou. "Eu não tenho nada contra as pessoas colocarem (as telas) no eBay - e se isso as ajuda para o Natal..." Algumas das telas oferecidas no site alcançaram lances de mais de US$ 1,5 mil, enquanto outras começaram com ofertas mais modestas, como US$ 1,50. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.