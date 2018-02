Artista britânica faz retratos com máquina de escrever

Uma artista britânica usa uma máquina de escrever antiga para criar desenhos e retratos. Keira Rathbone tecla números e letras e usa os espaços em branco do papel para "desenhar" retratos e paisagens. Para criar sombras, por exemplo, ela tecla diversas vezes no mesmo lugar, imprimindo mais tinta no papel. Além de retratar pessoas comuns, ela também criou retratos de celebridades, como Nicole Kidman, Kate Moss e Tom Hanks. A artista leva até 90 horas para terminar alguns dos desenhos mais detalhados, como paisagens. Ela começou a fazer os desenhos há cinco anos, quando comprou uma máquina de escrever antiga em um bazar. "Ao invés de escrever, comecei a fazer desenhos com ela e não parei mais", disse a artista. Rathbone pretende ir além dos desenhos e usar sua técnica para colaborar com estilistas de moda e aplicar o seu processo de produção na criação de roupas e acessórios. Exposições Os desenhos datilografados de Rathbone chamaram a atenção do público e ela já realizou diversas exposições no Reino Unido. Nessas ocasiões, a artista também cria alguns desenhos ao vivo para que o público possa entender como é seu processo de produção. A mais recente exposição da artista, "Plant Types" ("Tipos de Planta") traz desenhos de paisagens, plantas e flores teclados com a máquina de escrever. A exposição fica em cartaz até o dia 30 de janeiro na galeria Grove Studio, em Bournemouth, no sul da Inglaterra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.