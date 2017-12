Artista brasileiro Jesus Santos ganha mostra na Colômbia O Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, em Bogotá, apresenta até 12 de maio exposição de pinturas do artista brasileiro Jesus Santos como parte das homenagens aos 80 anos do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ao mesmo tempo, a mostra marca o lançamento no país do livro O Universo Fantástico de Jesus Santos, do crítico Enock Sacramento, já lançado no Brasil. A mostra reúne 13 pinturas recentes do artista maranhense. "Sua obra inclui elementos e cenas do cotidiano, sobretudo urbano, inseridas num contexto fantástico, captando, de maneira especial, o universo mítico do povo de seu Estado", afirma Sacramento.