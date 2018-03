Artista além do palco

OS MAIS VISTOS:

Se tivesse sido escalada para a Dança dos Famosos, quado do Domingão do Faustão em que atores têm de rebolar para ganhar um troféu, Camila Pitanga já estaria em vantagem em relação aos concorrentes. Além de decorar os textos de Lado a Lado, a atriz tem recebido aulas de dança antes e depois de entrar no estúdio por causa da nova fase de Isabel, sua personagem, que tem feito apresentações que misturam estilos de danças criadas pelos ex-escravos, na trama das 6.

"Ela tem dedicação total e uma disposição incrível. Se eu marcar às 5 horas, ela vai", conta Zebrinha do Balé Folclórico da Bahia, responsável pela coreografia. Por ser a protagonista, Camila possui pouco tempo livre. "Nessas semanas, ensaiamos exaustivamente em minha casa", revela a atriz ao Estado.

Na primeira fase, quando Isabel ainda trabalhava como empregada doméstica, as danças aconteciam nas rodas de samba. Na passagem de tempo da novela, em que a história pulou de 1904 para 1910, ela passou uma temporada na França e se tornou dançarina. "A minha busca era tentar recuperar uma ginga, um jeito de sambar que se aproximasse do que existia na época e, ao mesmo tempo, apontar para algo que fosse só da Isabel. Então, mergulhei na dança dos orixás para me apropriar dos movimentos de braços. Tudo isso não podia parecer coreografia, tinha de ter um ar mais espontâneo, como se não houvesse uma partitura. Na segunda fase, houve um esforço de criação, sem existir uma referência daquela época. Precisava criar para Isabel um show que unisse o samba e a vivência na Europa. Isadora Duncan e Loïe Fuller eram suas contemporâneas", explica a atriz.

Segundo o coreógrafo, a falta de registros sobre as danças dos negros naquele período fez com que a equipe da novela inventasse os passos. "A gente usou o samba como base, com um background africano e a dança contemporânea da época. A referência foi a Josephine Baker, que dançava foxtrote."

Como o preconceito contra os negros era mais pungente na época em que se passa a trama, os shows de Isabel dividem a opinião dos personagens, que discutem se aquilo é arte ou não. "Lado a Lado trata a questão social por um prisma que valoriza a identidade negra. Os negros na novela são críticos em relação ao que vivem e sofrem. Eles estão em um movimento de afirmação de identidade através da cultura. Acho que isso elimina toda tradição de colocar o negro como vítima", opina a atriz, que bate na tecla da importância de retratar a evolução no tratamento do negro. "Sinto-me honrada de poder estar, de certa maneira, contribuindo para um movimento que não é só do meu pai, Antônio Pitanga, mas também de Zezé Mota, Ruth de Sousa, Léa Garcia, Milton Gonçalves e tantos outros atores brasileiros."