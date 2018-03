Artigos pessoais de James Brown vão a leilão nos EUA

Centenas de objetos que pertenceram ao astro da música americana James Brown, morto em 25 de dezembro de 2006, serão leiloados nesta quinta-feira, 17, pela casa de leilões Christie's, de Nova York. Veja também: Vídeo sobre o leilão dos objetos de James Brown Os 329 lotes de objetos foram retirados da casa do cantor na Carolina do Sul e incluem desde roupas, óculos e chapéus do cantor a prêmios, fotos, móveis e documentos e instrumentos musicais. Conhecido como "Godfather of Soul" ("Padrinho do Soul", em tradução literal), Brown foi um dos mais prolíficos artistas da música pop no século 20. Ele lançou as fundações de gêneros musicais como o funk e influenciou profundamente outros. Entre os seus maiores sucessos estão Papa's Got a Brand New Bag, I Got You (I Feel Good), Get Up (I Feel Like Being a Sex Machine) e Say It Loud - I'm Black and I'm Proud. Dos prêmios obtidos por James Brown que serão leiloados, um dos que mais chamam a atenção é a estatueta do Grammy de 1986 na categoria Melhor Performance Masculina em Rhythm and Blues, que a Christie's estima que vá render entre US$ 15 mil e US$ 20 mil. O leilão também oferece letras de música escritas a mão pelo astro, como a de Its Time to Love, que foi incluída no álbum Love Overdue, de 1991. Outro objeto que chama a atenção é um passaporte que James Brown usou em 1988. A Christie's espera que os interessados paguem entre US$ 3 mil e US$ 5 mil pelo documento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.