Artigo representa o cumprimento de uma antiga promessa

No meu retorno ao País, enviei a ela um livro sobre Lasar Segall. Em 19 de fevereiro de 1968 ela me escreveu agradecendo o livro sobre Segall e perguntando se eu tinha enviado a ela a prometida resenha. Manifestou a preocupação se seria capaz de entendê-la, posto que o português não era uma língua que dominava. Na minha resposta, datada de 15 de abril de 1968, expliquei que tinha tentado várias vezes escrever a resenha e me sentia insatisfeito com o que produzira, mas que continuaria me dedicando ao assunto. Brinquei, na ocasião, que com os conhecimentos que ela guardava do latim seguramente compreenderia um texto em português e vali-me de Camões que, n"Os Lusíadas, fala da proximidade entre os idiomas.

Em carta que enviei em 26 de agosto de 1968, registrei que não tinha ainda escrito a resenha, mas adiantava a publicação, no Brasil, de Entre o Passado e o Futuro, para o qual escreveria a introdução, se ela estivesse de acordo. Hannah Arendt gostou da ideia, que levou o seu tempo, e em carta de 15 de outubro de 1972 acusou com satisfação o recebimento de Entre o Passado e o Futuro que, precedido da minha introdução, foi publicado pela editora Perspectiva.

Recorri a On Revolution em vários trabalhos sobre Hannah Arendt e fiz uma primeira e aproximativa resenha do livro quando da sua primeira publicação no Brasil pela UnB em parceria com a Ática, em 1988.

Essa nova e cuidadosa edição da Companhia das Letras e o convite do Estado para resenhá-la deu-me a oportunidade de retomar a análise de Sobre a Revolução de maneira, espero eu, mais apropriada e, na condição de antigo aluno, na subjetiva expectativa de que Hannah Arendt considerasse a minha leitura compatível com a sua visão do fenômeno revolucionário. Lembro, com satisfação, que o meu primeiro texto sobre Hannah Arendt na grande imprensa foi publicado no Estado de 19 de abril de 1975 e tratava de Origens do Totalitarismo.