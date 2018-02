Artes perdem Twombly

A arte de Edwin Parker "Cyclone" Twombly Junior. (o Cy é um apelido carinhoso cunhado pelo pai) sempre seguiu um movimento pendular entre a literatura e a pintura. Nos anos 1950, enquanto os expressionistas exercitavam os músculos em gestos expansivos sobre a tela, Twombly, ao contrário, mantinha o controle das mãos, escrevendo sobre ela uma narrativa épica que, paradoxalmente, fazia lembrar grafites de banheiro. A diferença é que, no lugar de desenhos e garatujas pornográficos, Twombly criava sobre a tela um mundo lírico com citações míticas. As referências alegóricas não dispensavam mitos gregos e certa associação com o simbolismo, em particular com a poesia de Mallarmé, citada com frequência em sua obra.

O mundo clássico dos pastores de Virgílio surge igualmente nesses painéis pictóricos que definem o universo particular de Twombly desde sua primeira individual há meio século, marcada pela associação algo extravagante entre o expressionismo preto e branco de Kline e o cromatismo temperado da pintura de Paul Klee, as duas primeiras influências detectáveis na obra do pintor. Seis anos depois dessa exposição inaugural, isto é, em 1957, ele foi para Roma e sua pintura mudou (e também a vida particular, após o casamento com Tatia Franchetti, em 1959). Sua mudança para a Itália marca uma alteração na rota artística de Twombly. Ao se estabelecer em Gaeta, no sul da Itália, o contato com o mundo clássico o fez desenvolver uma espécie de arqueologia pictórica em que surgem não só as figuras de um mundo ancestral (Leda, Vênus) como outros signos arcaicos.

O erotismo do antigo mundo greco-romano foi uma força vulcânica na vida de Cy Twombly, que passou, então, a introduzir em suas telas figuras de ninfas e garotos num banquete dionisíaco. O próprio ato de pintar tinha o peso de um embate sensual com a tela. Twombly subia nos ombros de amigos que, em movimentos ascendentes e descendentes, obrigavam o artista a construir linhas contínuas como se estivesse diante de um quadro negro. De fato, a impressão que essas telas transmitem é a de uma lousa com inscrições de crianças um tanto eruditas.

A sensualidade da pintura de Twombly é tão marcante que há quatro anos, atraída por uma de suas telas, Blooming, a Scattering of Blossoms and Other Things, a artista franco-cambojana Rindy Sam deixou as marcas de seu batom sobre a pintura, avaliada em US$ 2 milhões. Em novembro de 2007, condenada, ela teve de pagar 1 mil ao colecionador e galerista Yvon Lambert. Tivesse escolhido uma das pinturas cinzas dos anos 1960, caracterizadas por certa austeridade, nada disso teria acontecido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De qualquer modo, o interesse do artista pelo corpo humano fica evidente em seus desenhos e pinturas, mas não em suas esculturas. Se, nos primeiros, a escritura é quase um roteiro e cada linha, um registro histórico que se recusa a ser ilustração, as esculturas do artista tendem a abolir qualquer significado a partir da escolha do branco, neutralizando a história e negando a representação.

Cy Towmbly, homenageado com uma retrospectiva de sua obra há três anos pela Tate Modern de Londres, é um dos três artistas convidados a pintar o teto do Louvre em Paris. Ganhador do Leão de Ouro na 49.ª Bienal de Veneza em 2001, o pintor participou da 23.ª Bienal de São Paulo, em 1996.