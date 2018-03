Artes perdem Frye e Margaret Price O comediante norte-americano David Frye, que ficou famoso nos anos 1960 e 70 por suas imitações dos presidentes Richard Nixon e Lyndon Johnson e outras figuras políticas, morreu no sábado, aos 77 anos, em decorrência de ataque cardiopulmonar. Frye se apresentava em programas de TV como o Show de Ed Sullivan e The Tonight Show, com Johnny Carson. Já a soprano Margaret Price, estrela da ópera nascida no País de Gales, morreu na sexta-feira, aos 69 anos, em sua casa em sua terra natal. Vítima de parada cardíaca, Margaret Price, que já alcançou o sucesso em sua estreia na década de 1960, é reconhecida por suas interpretações de obras de Mozart. / AP