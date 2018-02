Artes cênicas terão maior fatia do bolo Dos R$ 300 milhões que comporão o total do novo Fundo Nacional de Cultura, o setor que vai contar com maior investimento será o de Circo, Dança e Teatro, com R$ 66,8 milhões. Já o de Ações Transversais e Equalização de Políticas Culturais, que reúne projetos incluídos em mais de uma área cultural, contará com R$ 64,6 milhões.