Arte na rua

Já reparou como a cidade fica mais bonita com os muros desenhados? Some o cinza e entram no lugar formas coloridas e alegres. A arte de rua é hoje um fenômeno mundial. De tão expressiva, vem ganhando espaço em galerias e museus, com telas, esculturas e adesivos. E o mais bacana é que, por estar na rua para todo mundo ver, é mais livre nos traços.

O desenho de um artista pode ser muito parecido com o que você já faz!

O Estadinho foi até a Choque Cultural, um espaço em São Paulo de arte pop e urbana, para bater um papo com Carlos Diaz. Seu traço é bem solto e, assim como as crianças, ele desenha o que vem à cabeça. No começo, ele até quis desistir porque não conseguia criar personagens perfeitos. Foi quando descobriu que o melhor é encontrar o seu próprio estilo.

Nesta reportagem, você vê a entrevista que os garotos da capa (Arthur Cabral, 11 anos, Bento Dias Werneck de Sousa, 7, Gabriel Dias Werneck de Sousa, 10, e Ian Cabral Nagamine, 8) fizeram com o artista. Também conhece uma grafiteira de 12 anos, além de outros nomes importantes.

E não deixe de ver no blog um vídeo que mostra como foi legal passar o dia na galeria para depois sujar as mãos de tinta.

Carlos Diaz

(o Carlinhos) e uma das obras que pode ser vista na exposição Além. Para pintar a tela, ele usou referências e técnicas que aprendeu nas ruas. Veja abaixo a entrevista que os garotos fizeram com o artista na Choque Cultural.