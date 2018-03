Arte em revista: Primavera árabe inspira obras em mostra

O boletim Arte em Revista desta semana apresenta um pouco do Festival de Arte de Dubai, que neste ano conta com a participação de 32 países.

Duas obras polêmicas sobre a Primavera Árabe - uma que inclui a palavra "Saiam" e outra mostrando um ataque a uma menina na Praça Tahrir foram removidas.

As autoridades disseram que os quadros eram contrários aos valores nacionais.

Em Londres, a obra-prima do russo Mikhail Bulgakov, O Mestre a Margarida, está sendo encenada pelo diretor teatral Simon McBurney.

O espetáculo mistura vídeo, efeitos especiais e música, de Shostakovich aos Rolling Stones. Em um labirinto de 15 metros em São Paulo, paulistanos podem encontrar o seu próprio lixo nas paredes. A obra do eco-artista Eduardo Srur tem a intenção de fazer as pessoas pensar sobre o destino que dão ao seu lixo.

Uma exposição no Museu Sorolla de Madri é dedicada à companheira e musa do pintor Joaquin Sorolla, Clotilde García del Castillo, e se concentra no tempo que passaram juntos, de 1888 até a morte de Sorolla, em1923.

Os retratos, desenhos, cartas e fotografias são uma oportunidade rara de espiar a vida íntima do artista.