Arte em Revista: Museu espanhol exibe obras de Edward Hopper

O boletim Arte em Revista desta semana apresenta uma exposição com 70 obras do pintor realista americano Edward Hopper que estreou no museu Thyssen, em Madri.

A coleção reúne desenhos, aquarelas, pinturas e gravuras do artista

Hopper ficou conhecido ao redor do mundo por suas representações da solidão e do isolamento da sociedade americana.

Já em Hong Kong a, fotógrafa Liu Xia, mulher do ativista chinês Liu Xiaobo, faz sua primeira exposição de fotos desde que foi submetida a prisão domiciliar em 2010.

A mostra Força Silenciosa traz imagens de bonecas em poses de refinamento e repressão em referência ao drama vivido por muitos chineses como a artista e seu marido.

Na Colômbia, cerca de 15 mil pessoas se reuniram para participar da sexta convenção internacional de tatuagens. Artistas desenharam paisagens e retratos usando corpos no lugar de telas.

No Marrocos, uma província sedia festival internacional de música homenageando o poeta persa Omar Khayyam.