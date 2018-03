Arte em revista: Cenas do nascente Império Britânico

O boletim Arte em Revista desta semana traz uma mostra co-organizada pela Academia Real de artes britânica e o Centro Yale para arte britânica sobre a obra do alemão Johan Zoffany.

O artista retratou o cotidiano do nascente Império Britânico, no século 19. Destaque para as telas pintadas na Índia, onde ele viveu por algum tempo.

O boletim também mostra um torneio em Nova York cujo objetivo é avaliar o valor artístico no preparo de cafés.

O vencedor, entre 64 concorrentes, foi Yeung Yiu Fai, de Hong Kong.

Concerto

Paris foi palco de um concerto histórico. Pela primeira vez, a orquestra Unhasu da Coreia do Norte e a Filarmônica da Rádio França tocaram juntas sob a batuta do maestro sul-coreano Chung Myung-Whun.

Os organizadores do encontro afirmam que o espetáculo não teve objetivos políticos.

O polêmico romance japonês "Battle Royale" chegou aos palcos das Filipinas com os atores da trupe Sipat Lawin Ensemble.

O diretor do espetáculo diz que sua ideia foi fazer uma experiência teatral interativa em que adolescentes questionam temas como violência, moral e morte.