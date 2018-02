Arte em Revista: 50 anos da fama pop de Andy Warhol

O boletim Arte em Revista desta semana apresenta uma mostra aberta pelo Metropolitan Museum, de Nova York, que pretende provar que Warhol foi o artista mais influente dos últimos 50 anos.

Algumas das obras mais conhecidas do papa da arte pop vão estar lado a lado com criações de 60 outros artistas que se inspiraram no trabalho dele.

Na Bolívia, um festival de música tenta incluir o jazz na lista dos ritmos celebrizados pela América Latina.

A ideia é atrair mais músicos talentosos para tocar jazz com sabor latino durante um mês inteiro.

A exposição que abre a Semana de Design de Paris traz uma mistura de simplicidade e criatividade que remete a uma volta ao básico.

Críticos e especialistas dizem que a crise econômica global trouxe de volta o minimalismo, mas isso não necessariamente significa design e arte sem qualquer emoção.

E em Londres, em vez de esperar o começo do filme numa sala escura, um cinema oferece piscinas infláveis para aprecisar projeções de filmes de cinema em trajes de banho e acompanhados por uma taça de vinho.