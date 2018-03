A edição desta semana do Arte em Revista mostra o inusitado casamento da breakdance com Johann Sebastian Bach, promovido pelo grupo alemão "Flying Steps".

Na Áustria, começou o Ars Electronica, um dos mais antigos eventos anuais dedicados à arte digital.

Neste ano, entre as atrações está a American Tesla Orchestra, que transforma relâmpagos em música. E na Alemanha, uma mostra apresenta quatro aquarelas até então desconhecidas do pintor Otto Dix, um dos expressionistas mais importantes do país.

Os trabalhos foram realizados na década de 20 e fazem parte de uma exposição em Duesseldorf que comemora o 120th aniversário de nascimento de Dix.

A Orquestra Filarmônica de Londres gravou versões orquestrais dos jogos Angry Birds, Tetris, Super Mario, Final Fantasy e vários outros. Todas fazem parte de um álbum chamado "Video Game Heroes", que será lançado nos próximos meses.