A edição desta semana do Arte em Revista começa com uma mostra do museu londrino Victoria and Albert, que reúne obras de arte e design com influência de tradições islâmicas.

Todas foram indicadas para o prêmio Jameel, que distribui US$ 40 mil dólares em prêmios.

Em Lisboa, mais de 200 artistas trabalharam juntos nas ruas.

Com lápis, aquarelas e pinceis, artistas de 30 países puseram no papel a sua visão da capital portuguesa. O festival de Jazz de Antalya, na Turquia, reuniu alguns dos jazzistas mais conceituados do planeta.

Entre outras atrações, o público pode desfrutar de 'L'Orchestre de Contrebasses', um grupo de seis baixistas parisienses e vanguardistas, bem como cantores mais tradicionais como Cesária Évora e Lisa Ekhdal. E um filme rodado em Gaza foi proibido de ser exibido lá por causa dos cabelos de uma mulher.

Masho Matook, em tradução literal, "Algo doce" chegou até o festival de cinema de Cannes, mas em Gaza, as autoridades consideraram incompatíveis com as tradições islâmicas uma cena que mostra os cabelos longos e descobertos de uma mulher.