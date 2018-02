A edição desta semana do Arte em Revista começa com um passeio por 50 anos de exploração espacial.

Setenta e duas obras estão à mostra no Museu Aeroespacial Smithsoniano, em Washington, nos Estados Unidos.

A ópera em quatro atos Andre Chenier, do compositor italiano Umberto Giordano, está sendo encenada sobre as águas do lago Constança, entre a Alemanha, Áustria e Suíça.

A estreia acontece durante o festival de Bregenz, na Áustria, nesta semana.

O Museu da Imagem em Movimento de Nova York montou um retrato de Jim Henson, o criador dos Muppets, que morreu em 1990 aos 53 anos.

Com rascunhos, desenhos e os próprios bonecos, a mostra exibe mais de 120 peças do acervo de Henson.

Uma das mais célebres coleções de pinturas do mundo, no Museu do Prado, em Madri, voltou a ser aberta ao público, depois de reformas.

A galeria central recuperou parte de sua arquitetura original com o remodelamento.