Na edição desta semana do Arte em Revista, o giro começa com uma mostra em cartaz no Centro Internacional de Fotografia, em Nova York, que apresenta mais de cem fotos do célebre fotógrafo americano Elliott Erwitt.

O bailarino cubano Carlos Acosta, dançarino principal do Royal Ballet britânico, estreou a sua nova turnê na Grã-Bretanha.

A turnê Premieres Plus tem um programa moderno e traz animações em 3D, vídeo arte e música eletrônica.

Já na Cidade do México, o museu Dolores Olmedo, que abriga a maior coleção do mundo da artista, abriu as portas para comemorar o que seria o 104º aniversário de Frida Kahlo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi uma rara oportunidade para os admiradores da artista fotografarem as obras de Kahlo.

E em Taiwan, uma mostra traz o universo de Osamu Tezuka, considerado o pai do mangá japonês.

Mais de 130 dos manuscritos originais de Tezuka estão sendo expostos em Taiwan pela primeira vez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.